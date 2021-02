Le cannabis s'envole à Wall Street avec les annonces de Canopy

(Boursier.com) — Le producteur canadien de produits dérivés de cannabis Canopy Growth a fait état mardi de lourdes pertes au dernier trimestre de 2020, mais les marchés ont surtout retenu les perspectives de la société, qui prévoit de dégager ses premiers bénéfices courant 2022... D'ici là, la direction espère aussi avoir accès au marché des Etats-Unis grâce à une évolution législative attendue à la faveur de l'élection de Joe Biden à la Maison Blanche.

A Wall Street, l'action Canopy Growth bondit de 12% en séance, suivi par d'autres valeurs du secteur dont Aphria (+22%) et Tilray (+38%) qui sont en cours de rapprochement, ainsi que Cronos Group (+6%) et Aurora Cannabis (+6,7%). Les fonds cotés ETFMG Alternative Harvest ETF et Cannabis ETF flambent d'environ 13% et ont pris plus de 50% depuis début février !

Evolution législative favorable attendue aux Etats-Unis

Le secteur a reçu un coup de fouet en janvier lorsque les Démocrates ont pris le contrôle des deux chambres du Congrès américain, faisant espérer prochainement une autorisation du cannabis récréationnel au niveau fédéral aux Etats-Unis. Début février, trois sénateurs démocrates, dont leur leader Chuck Schumer, ont indiqué qu'ils pourraient faire de cette question une priorité dans l'agenda législatif des prochaines semaines...

Canopy, qui a conclu un partenariat stratégique avec la société américaine Acreage Holdings, serait l'une des sociétés les mieux placées pour faire une percée rapide sur le marché américain.

Le secteur a aussi reçu un élan la semaine dernière lorsque pour la première fois une OPA de grande envergure a été lancée sur une valeur cannabis. Ainsi, le britannique GW Pharmaceuticals, qui a développé un médicament antiépileptique à base de cannabis, a annoncé le 3 février avoir accepté une offre de l'irlandais Jazz Pharmaceuticals, un producteur de somnifères, valorisant GW à 7 milliards de dollars. Le "deal" fait penser que le cannabis pourrait bientôt devenir un médicament attirant l'intérêt des "big pharma".

Réductions de coûts et premiers bénéfices en vue en 2022 pour Canopy

De son côté, Canopy a annoncé mardi une perte nette de 829 millions de dollars canadiens (environ 538 millions d'euros), soit 2,43 CAD par action, pour son 3e trimestre fiscal (achevé fin décembre), contre une perte de 110 MCAD un an plus tôt. Le consensus FactSet tablait sur une perte de seulement 32 cents par action. Les ventes ont en revanche été bien supérieures aux attentes à 152,5 MCAD (environ 99 ME), en hausse de 23% sur un an, contre 149,8 MCAD de consensus.

Une partie des pertes est due à des charges de 416 MCAD liées aux restructurations entreprises par le directeur général David Klein, qui a fait fermer plusieurs sites de production au Canada et supprimé 220 emplois. Klein a pris la tête de la société en décembre 2019 en provenance de Constellation Brands, le géant canadien des boissons, qui est aussi le premier actionnaire de Canopy avec environ 39% du capital.

David Klein a déclaré mardi que Canopy allait réduire ses coûts de 150 à 200 MCAD dans les prochains 12 à 18 mois, et a estimé que le groupe pouvait devenir rentable dans environ un an.