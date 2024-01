Le brevet de BioSenic est accordé au Canada pour une protection plus large de sa plate-forme thérapeutique ATO

(Boursier.com) — Biosenic , société spécialisée en essais cliniques dans les maladies auto-immunes et inflammatoires graves et la thérapie de réparation cellulaire, annonce aujourd'hui l'octroi d'un brevet clé par l'Office canadien de la propriété intellectuelle, afin d'étendre la protection de la plateforme du trioxyde d'arsenic (ATO). Le brevet, intitulé "Utilisation d'ions métalliques pour potentialiser les effets thérapeutiques de l'arsenic", couvre l'utilisation de la plateforme ATO en combinaison avec des ions métalliques tels que le cuivre. Cette combinaison a montré la capacité à améliorer significativement le traitement des maladies auto-immunes et pourrait être appliquée au traitement de diverses formes de cancer et de pathologies infectieuses liées aux tempêtes de cytokines. Une protection similaire a été accordée en Europe et une décision récente en Chine a ouvert la voie à des demandes divisionnaires connexes en plus d'une décision primaire limitée à la maladie du greffon contre l'hôte (GvHD).

BioSenic explore l'utilisation thérapeutique de l'ATO pour un certain nombre d'indications. La société a récemment publié des données évaluées par des pairs, issues de plusieurs études précliniques, élucidant les mécanismes de modulation des réponses immunitaires de l'ATO et la capacité de certains ions métalliques à renforcer ce potentiel thérapeutique. Le portefeuille actuel croissant de droits de propriété intellectuelle fait partie d'une stratégie visant à établir une protection dense et significative pour son produit principal, ouvrant la voie à des développements cliniques et commerciaux par BioSenic et des partenaires intéressés, en particulier dans les domaines de l'auto-immunité.

Le nouveau brevet, accordé à Medsenic, filiale de BioSenic, porte sur deux domaines d'application immédiats. Le premier concerne les maladies immunitaires et auto-immunes, en particulier le projet phare de BioSenic en 2024, la GvHD chronique et, par la suite, la sclérose systémique et le lupus érythémateux systémique. La seconde concerne l'oncologie, où l'ATO a déjà démontré des résultats exceptionnels pour les patients, notamment une rémission complète de la leucémie promyélocytaire aiguë. Ces brevets soutiendront les projets d'essais cliniques internationaux de BioSenic dans des pathologies dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits, l'objectif à long terme de la société étant d'obtenir des autorisations d'accès au marché pour ses différentes formulations, en optimisant les propriétés originales des sels d'arsenic - seuls ou en combinaison.

François Rieger, président du conseil d'administration et PDG de BioSenic Group, conclut : "Ce nouveau brevet délivré au Canada structure davantage nos droits de propriété intellectuelle sur les formulations et les compositions de matière liées aux propriétés extraordinaires des sels d'arsenic, dont nous constatons qu'ils réorientent généralement les organismes vers un fonctionnement normal et l'homéostasie dans diverses cellules et organes. Nous sommes heureux d'ouvrir de nouveaux chapitres dans l'effort continu et mondial pour essayer de contrôler les maladies chroniques ou mortelles qui n'ont pas de véritable remède".