Le Brésilien Natura boucle le rachat d'Avon

(Boursier.com) — Le Brésilien Natura finalise le rachat du groupe américain de cosmétiques Avon Products. Avon annonce dans la foulée le départ de son directeur général, Jan Zijderveld, effectif ce jour. Il était CEO du groupe depuis près de deux ans, après une carrière de trente ans chez Unilever. Natura & Co va nommer une nouvelle direction. Angela Cretu prendra les fonctions de directrice générale hors Amérique Latine. Roberto Marques, président exécutif du conseil d'administration de Natura depuis 2017, va prendre les fonctions de CEO du groupe. Natura, qui détient par ailleurs les marques Aesop et The Body Shop, devrait afficher des ventes annuelles voisines de 10 milliards de dollars en incluant l'activité d'Avon. Natura va par ailleurs faire ses débuts à Wall Street, cotant sous forme d'ADR sur le NYSE dès lundi. Le dossier cotait jusqu'à présent à Sao Paulo.