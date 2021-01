Le Bitcoin flambe, effet Elon Musk ?

Le Bitcoin flambe, effet Elon Musk ?









(Boursier.com) — Le Bitcoin accélère et grimpe de près de 15% en 24 heures sur Coindesk, sur les 36.000$, alors que le patron de Tesla et SpaceX, Elon Musk, a changé son profil Twitter en y mentionnant justement le nom de la reine des cryptomonnaies. Musk s'était déjà illustré en mentionnant le Dogecoin ou en tweetant ces derniers jours à propos du phénomène GameStop et des Wallstreetbets.

Les spéculateurs réagissent toujours avec promptitude aux tweets de Musk. Ainsi, un récent message 'I kinda love Etsy' avait brièvement dopé le cours de bourse de cette plateforme de vente d'articles créatifs à Wall Street.

I kinda love Etsy

— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

Hier soir, le CEO de Tesla s'est aussi élevé contre le phénomène de la vente à découvert : "Vous ne pouvez pas vendre des maisons que vous ne possédez pas. Vous ne pouvez pas vendre des voitures que vous ne possédez pas. Mais vous *pouvez* vendre des actions que vous ne possédez pas !? Ce sont des foutaises. La vente à découvert est une arnaque légale (...)", a ainsi tweeté Musk, alors que des centaines de milliers d'actionnaires particuliers américains se sont regroupés ces derniers jours sur les réseaux sociaux pour faire monter les valeurs les plus vendues à découvert de la cote et provoquer des rachats en panique des 'shorters'.

