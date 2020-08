Le Bélier : Wencan Holding pointe à plus de 60% du tour de table

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 31 juillet à l'AMF, complété notamment par un courrier reçu le 3 août, la société Wencan Holding a déclaré avoir franchi en hausse, le 28 juillet, les seuils de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% et 1/3 et 50% du capital et des droits de vote de la société Le Bélier. Elle détient 4.037.597 actions Le Bélier représentant autant de droits de vote, soit 61,34% du capital et 56,13% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Le Bélier hors marché.

Wencan Holding SAS indique avoir financé l'acquisition du bloc de 61,34% pour un prix total de 142.537.334,20 euros par combinaison de capitaux propres et de dette. La part relative aux capitaux propres s'élève à 99.537.334,20 euros et le financement par emprunt souscrit auprès d'un établissement financier s'élève à 43.000.000 euros. La dette senior est garantie d'une part, par un nantissement du bloc d'actions Le Bélier acquises par Wencan Holding SAS dans le cadre de l'offre publique d'achat obligatoire simplifiée et d'autre part, par le produit en espèces de ces actions.