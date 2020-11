Le Bélier : Wencan Holding à près de 93% du capital

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 16 novembre 2020 par l'AMF, la société Wencan Holding (France) - contrôlée par la société Guangdong Wencan Die Casting Co., Ltd - a déclaré à l'Autorité des marchés financiers avoir franchi en hausse, le 12 novembre 2020, le seuil de 90% du capital de la société Le Bélier, et le 13 novembre 2020, le seuil des 90% des droits de vote, et détenir à cette dernière date 6.119.802 actions Le Bélier représentant autant de droits de vote, soit 92,98% du capital et 91,66% des droits de vote de cette société. Ces franchissements de seuils résultent d'acquisitions d'actions sur le marché dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par la société Wencan Holding (France) sur les actions Le Bélier.