Le Bélier : une première pour la trésorerie !

(Boursier.com) — Pour le 4e trimestre 2019, Le Bélier affiche un chiffre d'affaires consolidé en retrait de -7,4% à 78,1 ME. Sur 12 mois, la hausse est de 3% à 358 ME.

Sur l'année 2019, le chiffre d'affaires consolidé ressort en repli de -10,9% à 319,5 ME dans un contexte morose du marché de la production automobile.

Corrigé des variations de prix de l'aluminium et des changes, les revenus baissent de -3,3% sur le trimestre, et de -8,9% sur l'année.

Grâce à son plan d'économies et à un redressement sensible de l'activité au 4e trimestre, le groupe anticipe un net progrès de son Ebitda qui devrait être de l'ordre de 14% sur l'année.

Pour la première fois, Le Bélier est en situation de trésorerie nette positive grâce à un free cashflow largement positif.

Perspectives

Le Bélier anticipe une croissance de ses ventes en 2020 et prévoit le lancement de 83 nouveaux produits, dont 20 initialement prévus en 2019 et retardés par les clients.

Le Bélier rappelle la signature, le 8 janvier, du contrat de cession d'une participation majoritaire représentant environ 61,96% du capital à Wencan. La réalisation du transfert du bloc majoritaire devrait intervenir à la fin du 1er semestre 2020.