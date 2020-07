Le Bélier : réalisation de la cession de la participation majoritaire à Wencan

(Boursier.com) — Le Bélier annonce la réalisation, le 28 juillet, de la cession par les principaux actionnaires majoritaires de Le Bélier, dont Copernic (holding de contrôle de la famille Galland) et Philippe Dizier (Directeur Général de Le Bélier), d'une participation majoritaire dans Le Bélier représentant environ 61,34% du capital de la société à Wencan Holding (France) SAS, société intégralement détenue indirectement par Guangdong Wencan Die Casting Co, Ltd, société cotée sur la bourse de Shanghai.

Pour Copernic, l'intégralité de sa participation représentant 57,68% du capital de Le Bélier, s'est négociée pour un prix par action Le Bélier de 35,12 euros,

Les managers de Le Bélier au travers de Copernic ainsi que Philippe Galland et Philippe Dizier ont obtenu un prix de 38,18 euros par action Le Bélier détenue. Elles représentent directement représentant 4,28% du capital de Le Bélier.

La réalisation de la cession du bloc majoritaire fait suite à la satisfaction de l'ensemble des conditions suspensives usuelles suivantes :

- l'obtention des autorisations réglementaires en France au titre du contrôle des investissements étrangers, et en Chine au titre des investissements directs à l'étranger et du contrôle des changes ;

- l'approbation des autorités de concurrence allemande et slovaque ; et

- l'approbation de l'acquisition à plus de la majorité des deux-tiers des droits de vote par les associés de Wencan.

Retrait obligatoire prévu

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, Wencan déposera entre la fin septembre et courant octobre un projet d'offre publique d'achat simplifiée sur le solde du capital de Le Bélier au prix de 38,18 euros par action Le Bélier.

Dans l'hypothèse où le seuil permettant la réalisation d'un retrait obligatoire serait franchi par Wencan à l'issue de l'offre, Wencan a l'intention de procéder à un retrait obligatoire des actions Le Bélier qui n'auraient pas été apportées à l'offre par les actionnaires minoritaires.