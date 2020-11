Le Bélier : mise en oeuvre par Wencan du retrait obligatoire

(Boursier.com) — À l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par Wencan Holding (France) SAS visant les actions de la société Le Bélier, déclarée conforme par l'AMF le 27 octobre 2020 et qui s'est déroulée du 29 octobre au 12 novembre 2020 inclus, l'initiateur détient 6.119.802 actions Le Bélier auxquelles sont attachés autant de droits de vote représentant 92,98% du capital et au moins 92,82% des droits de vote. Par un courrier en date du 17 novembre 2020, Société Générale, agissant pour le compte de l'initiateur en sa qualité d'établissement présentateur de l'offre, a informé l'AMF de la décision de l'initiateur de procéder, conformément à son intention exprimée dans le cadre de l'offre, à la mise en oeuvre de la procédure de retrait obligatoire sur les actions de la Société non présentées à l'offre.

Le retrait obligatoire sera mis en oeuvre le 20 novembre 2020 et visera l'ensemble des actions Le Bélier non détenues par Wencan Holding (France) SAS, à l'exception des 35.754 actions auto-détenues par la Société, soit 426.564 actions.