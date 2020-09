Le Bélier : le résultat opérationnel a basculé dans le rouge au premier semestre

(Boursier.com) — L 'équipementier automobile Le Bélier a réalisé sur les six premiers mois de 2020 un chiffre d'affaires de 109,7 ME, en retrait de -34,5% par rapport au 1er semestre 2019 (-32,7%hors effet des variations du prix de l'aluminium et du change).

Sur le semestre en comparaison avec la même période de 2019, les tonnages vendus sont en retrait de -32,8% avec une répartition par zone d'activité quasi similaire (-32,7% en Europe, -34,5% au Mexique, et -31,8% en Chine). Le marché mondial de la production automobile (sources marché LMC) affiche une baisse légèrement supérieure (-33,7%) avec un recul plus important en Europe et en Amérique du Nord (respectivement de -39,6% et -40%) et une régression moindre en Chine (-20,6%). L'activité commerciale a été, ponctuellement, fortement ralentie sur la fin du premier trimestre et jusqu'en mai, où une reprise progressive s'est affichée.

L'EBITDA ressort à 11,4 ME soit une marge sur chiffre d'affaires de 10,4%. Le résultat opérationnel s'établit à -1,4 ME dont 0,6 ME de dépréciation d'actifs et 0,4 ME de charges pour restructuration et frais d'opération. Le résultat net s'inscrit à -1,5 ME et le Free-cash-flow à -5,7 ME.

Le Bélier annonce que ses perspectives à court terme s'améliorent : le tonnage sur le 3ème trimestre 2020 devrait être du même niveau que celui enregistré sur la même période de 2019. L'activité de développement et le nombre de lancements de nouveaux produits restent par ailleurs très importants et même si une partie de ces derniers sera reportée en 2021, ceci est jugé très profitable pour l'activité future.