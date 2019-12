Le Bélier : le chinois Wencan va prendre le contrôle à 38,18 Euros par titre

(Boursier.com) — Les actionnaires majoritaires de Le Bélier sont entrés en négociations exclusives avec le chinois Wencan, coté à Shanghai, en vue d'une cession de leurs participations respectives au prix de 38,18 Euros par titre, soit 61,96% du capital. Une OPA simplifiée devrait suivre.

Le prix valorise Le Bélier 251,3 ME et fait ressortir une prime de 29% par rapport au dernier cours de clôture.

L'idée consiste à rapprocher un spécialiste de la fonderie gravité en coquille avec un leader de la fonderie sous pression. Le Bélier explique qu'il bénéficiera des technologies de Wencan pour renforcer son développement en Europe et Amérique du Nord et s'appuiera sur la position de Wencan en Chine.

Pour financer l'opération, Wencan aura recours à ses fonds propres à hauteur de 60% et à des financements bancaires de la Société Générale et de l'Industrail Bank of China.