Le Bélier : le chiffre d'affaires se replie de 26% sur 9 mois

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du 3e trimestre 2020 s'élève pour Le Bélier à 68,9 millions d'euros, en retrait de -6,7% comparé à celui du 3e trimestre 2019 (73,82 ME), et de -1,1% corrigé des variations du prix de l'aluminium et taux de change.

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 178,6 ME, en retrait de -26% comparé à celui de fin septembre 2019 (241,39 ME), et de -23% à fin septembre corrigé des variations du prix de l'aluminium et taux de change.

Perspectives

L'activité de développement et le nombre de lancements de nouveaux produits restent très importants. Même si une partie de ces derniers sera reportée en 2021, ce sera très profitable pour l'activité future.

Sur le long terme, les enjeux liés à l'échelon des véhicules et la nécessité absolue de réduire les émissions de CO2 sont autant d'atouts fondamentaux pour le marché de l'aluminium dans l'automobile -y compris pour les véhicules électrique- en particulier pour les lignes de produits châssis et freinage, qui ouvrent des perspectives toujours favorables pour Le Bélier.

Le Bélier rappelle qu'à la suite de l'acquisition, le 28 juillet par Wencan Holding, d'une participation majoritaire représentant environ 61,34% du capital, un projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire portant sur la totalité des actions a été formulé au prix de 38,18 euros par action. L'offre est ouverte du 29 octobre au 12 novembre. Dans l'hypothèse où le seuil permettant la réalisation d'un retrait obligatoire serait franchi, Wencan a l'intention de procéder à un retrait obligatoire des actions Le Bélier.