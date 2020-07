Le Bélier : avenant concernant le projet d'OPA

(Boursier.com) — Faisant suite à l'annonce le 8 janvier 2020 de la signature par les principaux actionnaires majoritaires de Le Bélier et Wencan d'un contrat de cession d'une participation majoritaire représentant environ 61,96% du capital de Le Bélier à Wencan au prix de 38,18 Euros par action de la Société, Le Bélier a pris connaissance de la signature ce jour d'un avenant.

Ce dernier vise à amender le prix par action de la société perçu par Copernic pour les actions Le Bélier que Copernic détient, représentant 57,68% du capital de Le Bélier, à 35,12 Euros, étant précisé que le prix par action de la Société perçu par les managers de Le Bélier au travers de Copernic ainsi que par Monsieur Philippe Galland et par Monsieur Philippe Dizier pour les actions Le Bélier qu'ils détiennent directement, représentant 4,28% du capital de Le Bélier, reste inchangé à 38,18 euros.

Il est précisé que le prix par action de la Société de l'offre publique d'achat obligatoire simplifiée qui sera déposée par Wencan en conséquence de l'acquisition de la participation majoritaire dans Le Bélier reste aussi inchangé à 38,18 Euros.

Le Bélier rappelle que la cession du bloc majoritaire, et par conséquence le dépôt du projet d'Offre, reste sujette à la réalisation des deux conditions suspensives suivantes, l'obtention de l'autorisation règlementaire en France au titre du contrôle des investissements étrangers et l'approbation de l'acquisition à la majorité des deux-tiers des droits de vote par les associés de Wencan, étant précisé que les actionnaires de contrôle de Wencan représentant environ 64,75% du capital de Wencan ont consenti un engagement irrévocable de vote en faveur de l'acquisition.

La réalisation de ces conditions suspensives et du transfert du bloc majoritaire devrait intervenir courant juillet 2020 et au plus tard d'ici le 30 septembre 2020.

Le Bélier rappelle également que dans le cadre de la réalisation de ces conditions suspensives à la cession du bloc majoritaire, les principaux actionnaires majoritaires de Le Bélier et Wencan se sont mutuellement consentis une indemnité de rupture qui reste inchangée et pouvant aller jusqu'à environ 7,7 ME.