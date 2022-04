LDLC : une 63e boutique à Perpignan

(Boursier.com) — LDLC poursuit le développement de son réseau de magasins en ouvrant une nouvelle boutique dans les Pyrénées-Orientales. Cette nouvelle boutique s'ouvrira le 13 avril à Perpignan. Les clients pourront découvrir 500 références en exposition dans ce nouveau point de vente, et avoir accès à l'ensemble des 30.000 références du site sur commande. Les habitants de Perpignan et de sa région pourront également déposer leur matériel informatique en réparation, et aussi procéder au montage de leur PC sur-mesure grâce à l'atelier LDLC.

Perpignan est la 63ème boutique LDLC.