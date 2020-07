LDLC : une 53e adresse pour le réseau de magasins à Chartres

LDLC : une 53e adresse pour le réseau de magasins à Chartres









Crédit photo © LDLC

(Boursier.com) — LDLC ouvre son 53e magasin dans l'agglomération de Chartres. Le rideau sera levé le 3 juillet.

L'expert de la vente de matériel informatique et high-tech s'implante Rue des Pierres Missigault, avec une surface de vente de 54 m2. Le franchisé Axel Mestre sera aux commandes de cette nouvelle adresse. Après avoir travaillé pendant plus de 7 ans comme opticien, ce passionné d'informatique et de high-tech prodiguera ses conseils aux habitants de Chartres avec 2 vendeurs et conseillers techniques.

Cette boutique LDLC dispose également d'un atelier permettant la réparation et le montage des ordinateurs.