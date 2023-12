LDLC : un résultat net semestriel à -3,6 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires semestriel de LDLC s'élève à 266,9 ME en hausse de +5,1% par rapport au 1er semestre 2022-2023 et de +0,2% à périmètre constant.

Le 2ème trimestre marque un retour à la croissance organique à +4,4% comparé au 2ème trimestre 2022-2023 du fait notamment de la normalisation progressive des taux d'équipements à neuf en matériel high-tech.

Malgré le contexte inflationniste et la politique d'investissements, l'excédent brut d'exploitation progresse de +26,1% et s'élève à 2,9 ME, soit une marge d'EBE de 1,1% en hausse de +20 points de base comparé au 1er semestre 2022-2023.

Le résultat d'exploitation ressort à -2,3 ME au 1er semestre 2023-2024, contre -2,2 ME un an plus tôt.

Le résultat net part du Groupe atteint -3,6 ME au 1er semestre 2023-2024 vs. -1,9 ME.

LDLC a généré sur le 1er semestre 2023-2024 un flux net de trésorerie de +6,4 ME, à comparer à -0,7 ME un an plus tôt. La trésorerie nette s'élève à 6,9 ME au 30 septembre 2023 pour des capitaux propres de 99,8 ME.

LDLC annonce ce jour être entré en négociations exclusives avec la société Rue du Commerce en vue d'acquérir son fonds de commerce de vente en ligne de produits informatiques, composants et high-tech exploité sous l'enseigne, le nom commercial et la marque Rue du Commerce.

La reprise graduelle des équipements en BtoC et les investissements réalisés pour conquérir de nouveaux clients ont permis à LDLC de retrouver une croissance organique positive au 2ème trimestre de l'exercice 2023-2024.

Le marché reste actif mais volatil avec notamment l'attente de nouvelles sorties de produits sur le dernier trimestre de l'exercice.

LDLC vise maintenant une stabilité du chiffre d'affaires à périmètre constant sur l'ensemble de l'exercice en fonction notamment de l'évolution du marché BtoB.

Le second semestre, bénéficiant traditionnellement d'une activité plus élevée, devrait permettre de tirer davantage parti du levier opérationnel inhérent au modèle économique du Groupe et soutenir la profitabilité de l'exercice 2023-2024.