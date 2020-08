LDLC : un nouveau magasin à Valenciennes

(Boursier.com) — LDLC, expert de la vente de matériel informatique et high-tech, ouvre un magasin à Valenciennes. Ce magasin dispose d'une surface de 100 m2 et sera piloté par Matthieu Miroux, déjà franchisé de la boutique LDLC de Hénin-Beaumont. La boutique LDLC dispose en outre d'un atelier permettant la réparation et le montage des ordinateurs.

Cette ouverture sera la 54è pour le réseau de boutiques LDLC.