LDLC : un nouveau magasin à Saint-Brieuc

(Boursier.com) — LDLC succède à l'enseigne Giga Hertz, implantée depuis plus de 20 ans dans la région de Saint-Brieuc, à partir du 29 juillet. Parmi les services et avantages, les clients LDLC ont accès à plus de 30.000 références du catalogue LDLC, sur place ou à la commande. Egalement, grâce à l'Atelier LDLC, il est possible de faire monter son PC sur-mesure et de faire réparer tout type de PC. Sur place, les 7 salariés d'anciennement Giga Hertz seront présents.