LDLC : un nouveau magasin à Annemasse

(Boursier.com) — Le 4 janvier, LDLC ouvre les portes d'un nouveau point de vente à Annemasse. L'expert de la vente de matériel informatique et high-tech s'implante au 61-75 route de Thonon. Christophe Carron, multi-franchisé LDLC, déjà à la tête de 4 autres magasins LDLC (à Bourgoin-Jallieu, Vienne, Chambéry et Annecy-Epagny) est à la tête de ce magasin. Trois vendeurs et conseillers techniques orientent les clients dans le magasin. La boutique d'Annemasse dispose également d'un atelier permettant la réparation et le montage des ordinateurs.