LDLC : soutenu !

Crédit photo © LDLC

(Boursier.com) — LDLC grimpe de plus de 5% sur les 60 euros ce vendredi, aidé par une progression de plus de 46% de son chiffre d'affaires annuel. Le groupe a dégagé des résultats record sur l'exercice 2020-2021. La marge brute est ressortie en hausse de 71% pour atteindre 162,9 ME. Cette très forte progression traduit d'une part la croissance de l'activité, mais également une évolution structurelle du taux de marge brute. En effet, le taux de marge brute a progressé de +3,2 points pour atteindre 22,5% sur l'exercice avec les effets combinés de l'amélioration des conditions d'achats, d'un moindre recours aux offres promotionnelles et d'un moindre poids relatif des boutiques.

À périmètre constant et après retraitement des effets induits par le contexte sanitaire sur l'exercice, LDLC se déclare confiant dans sa capacité à délivrer sur le long terme un niveau de marge brute normatif aux environs de 21,5%...

Sur l'exercice 2020-2021, l'excédent brut d'exploitation s'établit à 70 ME, soit plus de 4 fois l'EBE réalisé l'an passé. La très nette amélioration de la rentabilité opérationnelle du groupe, avec une marge d'EBE record de 9,7%, s'explique par la progression de la marge brute et l'abaissement du poids relatif des autres charges d'exploitation (12,8% du chiffre d'affaires en 2020-2021 contre 16,1% en 2019-2020).

LDLC a réalisé sur l'exercice un résultat net de 42,2 ME, contre 8,3 ME sur l'exercice précédent (qui incluait 10,5 ME de résultat exceptionnel lié à la cession des bâtiments du groupe). LDLC a décidé de renouer avec le versement d'un dividende, proposé à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 24 septembre 2021 à hauteur de 2 euros par action. Le groupe avait déjà versé un acompte sur dividendes de 0,50 euro par action au titre de l'exercice (détaché le 23 février 2021 et mis en paiement le 25 février 2021).

LDLC observe actuellement sur ses marchés "des tendances favorables et pérennes", que ce soit la demande forte d'équipements, tant de la part des particuliers que des entreprises, pour répondre aux nouveaux usages numériques ou d'innovation produits. Dans ce contexte de nette progression de son activité et de sa rentabilité, est confiant dans la bonne dynamique de son activité estime être en mesure de délivrer des résultats à nouveau en progression avec un objectif de chiffre d'affaires entre 750 et 800 ME et un excédent brut d'exploitation supérieur à 70 ME...

Parmi les derniers avis de brokers, Midcap Partners a revalorisé le groupe de 110 à 125 euros avec un avis à 'acheter'.