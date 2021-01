LDLC : Solaari lance Foji, son nouveau sabre connecté

LDLC : Solaari lance Foji, son nouveau sabre connecté









Crédit photo © LDLC

(Boursier.com) — Solaari , marque du Groupe LDLC, dévoile un nouveau sabre connecté du nom de Foji. Conçu et assemblé en France pour une qualité premium, le sabre Foji peut être personnalisé grâce à l'application mobile dédiée. Jusqu'à 10 couleurs de lames et 2 configurations sonores sont disponibles. Le sabre Foji profite également de 4 coloris de manches : noir, argent, or et rouge.

Foji est d'ores et proposé à la vente sur le shop de Solaari.com et est disponible chez les distributeurs LDLC.com, Materiel.net, dans les boutiques de ces 2 enseignes et sur Top Achat.

Ce nouveau sabre connecté appartient à la nouvelle gamme Prime. Il est lancé au prix de 219 euros.

L'application SOLAARI est compatible et téléchargeable sur les plateformes IOS et Android.

Précisons que la gamme Prime est la seconde de la marque Solaari, après la gamme Elite commercialisée depuis décembre 2019.