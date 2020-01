LDLC : retour de la croissance au T3

Crédit photo © LDLC

(Boursier.com) — Le groupe LDLC a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 150,6 ME au troisième trimestre de son exercice 2019-2020, en progression de +3,3% sur un an. Ce trimestre marque ainsi le retour à la croissance du groupe, portée notamment par la progression des activités BtoC (+4,3% à 98,5 ME).

Le réseau de boutiques LDLC.com contribue à cette croissance avec l'ouverture de 3 nouvelles boutiques sur la période. Le réseau génère un chiffre d'affaires de 21 ME en hausse de +21,3%. Au 31 décembre 2019, le Groupe comptait 50 magasins LDLC.com en France et 2 en Espagne.

À l'issue des neufs premiers mois de l'exercice 2019-2020, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 372,6 ME, en léger repli de -2,1%.

LDLC confirme son objectif de réaliser un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 500 ME avec un excèdent brut d'exploitation de 14 ME (contre 1,8 ME en 2018-2019 en normes françaises).