LDLC : reste sous pression

(Boursier.com) — Troisième séance de net repli pour LDLC qui abandonne encore 4,1% à 19,3 euros, toujours plombé par sa dernière publication. Lors de la conférence de présentation, TP ICAP Midcap note que le management a confirmé un retour de la tendance positive sur ces dernières semaines même si les effets calendaires devraient être défavorables. Le broker pense néanmoins qu'il faudra attendre le second semestre pour que le newsflow s'inverse. Une reprise dynamique de l'activité ne devrait par ailleurs pas intervenir avant 2024.

À la suite de l'intégration des résultats 2022/23, le courtier rehausse ses estimations de ROC 2023/24 à 11,2 ME (vs 7,5 ME), prenant en compte les efforts du groupe sur la structure de coûts et les éléments exceptionnels qui ont pesé sur l'exercice précédent. Pour autant, il estime qu'il est toujours trop tôt pour se positionner sur le dossier, la valorisation ne semblant pas particulièrement attractive pour le moment. L'analyste reste ainsi à 'conserver' avec un objectif de 23 euros.