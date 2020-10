LDLC : relèvement des ambitions annuelles

(Boursier.com) — En cumul, le chiffre d'affaires de LDLC sur le 1er semestre 2020/2021 est de 314,3 ME contre 222 ME, soit +41,6%.

La hausse est de +21,0% à périmètre constant.

LDLC est confiant dans sa capacité à tirer parti de cette demande soutenue et durable, et ainsi poursuivre sa trajectoire sur l'ensemble de l'exercice 2020-2021.

La société devrait notamment délivrer un excédent brut d'exploitation, pour le seul 1er semestre 2020-2021, aux environs de 25 ME, soit près de 8% du chiffre d'affaires.

Dans ce contexte de progression durable de son activité et de sa rentabilité, LDLC vise dorénavant pour l'exercice en cours un chiffre d'affaires à plus de 660 ME et un excédent brut d'exploitation supérieur à 50 ME.