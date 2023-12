LDLC : recule après un léger avertissement sur les revenus

(Boursier.com) — LDLC perd 3,5% à 21 euros au lendemain d'une publication jugée décevante par le marché. Le groupe a fait état d'un résultat d'exploitation de -2,3 ME au 1er semestre de son exercice 2023-2024, contre -2,2 ME un an plus tôt, malgré un chiffre d'affaires de 266,9 ME, en hausse de +5,1% et de +0,2% à périmètre constant. La perte nette se creuse à -3,6 ME vs -1,9 ME un an plus tôt.

LDLC a par ailleurs annoncé son entrée en négociations exclusives avec la société Rue du Commerce en vue d'acquérir son fonds de commerce de vente en ligne de produits informatiques, composants et high-tech exploité sous l'enseigne, le nom commercial et la marque Rue du Commerce.

Le marché reste actif mais volatil avec notamment l'attente de nouvelles sorties de produits sur le dernier trimestre de l'exercice. LDLC vise maintenant une stabilité du chiffre d'affaires à périmètre constant sur l'ensemble de l'exercice (contre une légère croissance précédemment), en fonction notamment de l'évolution du marché BtoB. Le second semestre, bénéficiant traditionnellement d'une activité plus élevée, devrait permettre de tirer davantage parti du levier opérationnel inhérent au modèle économique du Groupe et soutenir la profitabilité de l'exercice 2023-2024.

TP ICAP Midcap parle d'une publication plutôt décevante, tout comme les perspectives. Sa recommandation 'achat' est confirmée tout comme son objectif de cours à 25 euros, même si le titre pourrait être sous pression à court terme.