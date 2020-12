LDLC : quintuple l'EBE et double ses bénéfices sur le semestre

Crédit photo © LDLC

(Boursier.com) — Au 1er semestre de l'exercice 2020-2021, le chiffre d'affaires de LDLC se monte à 314,3 millions d'euros (+41,6% en publié, +21% à périmètre constant), porté par la très forte croissance des activités BtoC. Celles-ci sont portées par le dynamisme de la demande pour les produits high-tech, qui réalisent un chiffre d'affaires de 232,9 ME en hausse de 63% (+31,1% à périmètre constant). Cette performance traduit, d'une part, la très forte croissance de l'activité des enseignes en ligne du Groupe et, d'autre part, la contribution du fonds de commerce Top Achat, acquis en avril dernier.

La marge brute est en hausse de +62% pour atteindre 68,7 ME au 1er semestre 2020-2021. Cette très forte progression traduit d'une part la croissance de l'activité, mais également une évolution structurelle du taux de marge brute. A périmètre constant et après retraitement des effets induits par le contexte actuel, le Groupe LDLC est confiant dans sa capacité à délivrer sur le long terme un niveau de marge brute normatif aux environs de 21%.

L'excédent brut d'exploitation s'établit à 25,6 ME au 1er semestre 2020-2021, soit plus de 5 fois l'EBE realisé sur la même période l'an passé. La très nette amélioration de la rentabilité opérationnelle du Groupe, avec une marge d'EBE de 8,1%, s'explique par la progression de la marge brute et l'abaissement du poids relatif des autres charges d'exploitation (14,9% du chiffre d'affaires au S1 2020-2021 contre 18,7% au S1 2019-2020).

Le résultat net du 1er semestre 2020-2021 atteint 14,6 ME contre 7,7 ME sur la même période de l'exercice précédent, qui incluait 7,6 ME de résultat exceptionnel lié à la vente des bâtiments du Groupe.

Solide structure financière

Les capitaux propres s'établissent à 77 ME (62,5 ME au 31 mars 2020) pour un endettement financier net de 6 ME (8,6 ME au 31 mars 2020).

Acompte sur dividende 2020-2021

Après une période d'investissements importants et dans un contexte de profitabilité significativement améliorée, le Groupe LDLC a décidé le versement d'un acompte sur dividende, à titre ordinaire, de 0,50 euro par action au titre de l'exercice 2020-2021. Il sera détaché le 23 février 2021, et mis en paiement le 25 février.

Objectifs annuels

Durant cette période de crise sanitaire, le Groupe démontre la bonne résilience de son modèle économique ainsi que la pertinence de son profil de distributeur spécialisé omnicanal (boutiques physiques, BtoB, BtoC online) et la justesse du positionnement de son offre. Avec la croissance soutenue de l'ensemble de ses activités au 2e trimestre, le Groupe anticipe pour l'avenir la poursuite d'une dynamique favorable de la demande de produits high-tech, portée par une hausse du taux d'équipement dans les foyers et dans les entreprises pour répondre aux nouveaux usages numériques.

En début de crise sanitaire, le Groupe LDLC a sollicité à titre de précaution un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 18 ME. Etant donné l'évolution favorable de la situation, le groupe a prévu de rembourser ce dernier, d'ici la fin du mois de février.

Le Groupe LDLC est confiant dans sa capacité à tirer parti de cette demande soutenue et durable, et ainsi poursuivre sa trajectoire sur l'ensemble de l'exercice 2020-2021. Dans ce contexte de progression de son activité et de sa rentabilité, le Groupe LDLC affine son objectif pour l'exercice en cours avec l'attente d'un chiffre d'affaires à plus de 660 ME, d'un excédent brut d'exploitation de 53 ME et d'un endettement net négatif.