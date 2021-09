LDLC.pro célèbre ses 20 ans

(Boursier.com) — LDLC .pro, la marque BtoB du Groupe LDLC, partenaire high-tech et informatique des professionnels, fête en ce mois de septembre ses 20 années d'existence. Initié par Laurent de la Clergerie 5 ans après la création du Groupe LDLC, LDLC.pro compte maintenant une équipe de 80 personnes qui accompagnent TPE, PME, administrations, écoles et autres professionnels dans leurs besoins en équipement informatique et high-tech ...

Pour célébrer leurs 20 printemps, les équipes de LDLC.pro proposent un jeu en ligne destiné à leurs clients, et permettant à ces derniers de s'immerger dans les locaux du Groupe LDLC et de partir à la chasse d'un mystérieux hacker.