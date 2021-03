LDLC : partenariat avec Free Pro

(Boursier.com) — Free Pro a lancé une offre à destination des entreprises et conclu dans le même temps un partenariat avec le Groupe LDLC pour la commercialisation de cette offre. L'offre Free Pro propose aux acteurs du monde de l'entreprise et des collectivités une offre complète comprenant une Freebox Pro 100% fibre, une offre fixe et mobile et supportée par un service client dédié aux Pros basé en France. Cette offre comprend en standard un backup 4G et une synchronisation cloud intégrée. Free Pro c'est "tout compris au meilleur prix le tout sans engagement, une première sur ce marché du B2B". L'objectif commun de ce partenariat est de proposer une offre 100% fibre simple, complète, puissante et économique - reposant sur les expertises du Groupe Iliad - qui répondent aux besoins de connectivité et de sécurité.