LDLC : ouvre une salle de réalité virtuelle à Dardilly, près de Lyon

(Boursier.com) — Le Groupe LDLC a ouvert les portes, le 9 juin, d'une salle de jeux en Réalité Virtuelle. Implantée à Dardilly, tout près de Lyon, cet espace baptisé LDLC VR Experience invite tous les amateurs de VR à tenter l'aventure au sein de ce nouveau complexe de 300 m2, 100% dédié à la détente et au divertissement. LDLC VR Experience s'adresse à tous les passionnés de jeux vidéo et plus largement à tous ceux qui souhaitent faire l'expérience d'un monde nouveau. LDLC VR Experience propose de la Réalité Virtuelle statique, dite en 'Pod', et en mouvement, dite 'Free Roaming', pour tous les âges.