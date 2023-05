LDLC : ouvre un magasin en Dordogne

(Boursier.com) — LDLC , l'expert de la vente de matériel informatique et high-tech, ouvre un premier magasin en Dordogne. C'est à Bergerac, avenue du Général de Gaulle que les Bergeracois en quête de matériel informatique peuvent découvrir 1.000 références en exposition et avoir accès à l'ensemble des 30.000 références du site sur commande. Les salariés de ce magasin sont à la semaine de 4 jours, mise en place par le Groupe LDLC pour ses plus de 1.000 salariés depuis le 25 janvier 2021.