LDLC ouvre un magasin à Metz

LDLC ouvre un magasin à Metz









Crédit photo © LDLC

(Boursier.com) — LDLC ouvre un magasin à Metz. Situé au coeur de la ZAC Augny 2000, le magasin dispose d'une surface de vente de 150 m2 et sera piloté par Joël Schlimmé, également franchisé du magasin de Thionville.

Le matériel informatique proposé par le Groupe LDLC est désormais à 2 pas des Messins et Messines. La boutique du spécialiste de la vente de matériel informatique et high-tech dispose d'un atelier permettant la réparation et le montage des ordinateurs.