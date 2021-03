LDLC : ouverture d'un magasin à Troyes

(Boursier.com) — Le 26 mars, LDLC ouvre les portes d'un nouveau point de vente à Troyes. L'expert de la vente de matériel informatique et high-tech dispose d'une surface de vente de 83 m2. Un multi-franchisé LDLC, déjà à la tête du magasin de Reims, prend la tête de ce magasin. Les habitants de Troyes et de sa région peuvent désormais profiter des meilleurs conseils de la part de 2 vendeurs et conseillers techniques. La boutique LDLC dispose également d'un atelier permettant la réparation et le montage des ordinateurs.