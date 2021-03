LDLC OL : un partenariat esport avec Handicap International pour favoriser l'inclusion des personnes handicapées

(Boursier.com) — LDLC OL, club de sport électronique français rattaché au club de foot Olympique Lyonnais et Handicap International, lancent leur partenariat avec une mission principale : favoriser l'inclusion des personnes handicapées par l'esport.

Ce partenariat, conclu pour une durée de 1 an reconductible prévoit la mise en place d'une série d'événements et d'actions de sensibilisation destinés aux acteurs de l'esport afin de les familiariser au monde du handicap.

Le logo de Handicap International, positionné sur la manche gauche des maillots de l'équipe de LDLC OL grave dans le marbre ce partenariat , explique LDLC OL. La main ouverte de Handicap International symbolise ainsi la volonté de l'équipe d'ouvrir l'esport aux personnes en situation de handicap pour le rendre plus inclusif .