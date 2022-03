LDLC obtient la certification 'Great Place to Work' pour la 2e année consécutive

(Boursier.com) — Le Groupe LDLC est une nouvelle fois récompensée pour son engagement dans le bien-être au travail. Pour la seconde année consécutive, la société est certifiée 'Great Place To Work', ce qui constitue le plus haut niveau de reconnaissance de la qualité de l'environnement de travail d'une entreprise.

Cette nouvelle certification est valable pour une durée de 1 an.

Pendant 15 jours, une enquête, le Trust Index, a été menée auprès des salariés du Groupe LDLC. Totalement anonyme, elle se présente sous la forme d'un questionnaire pointu où les différents aspects de la qualité de vie au travail doivent être évalués. Le Groupe LDLC obtient des résultats sans appel : 89% déclarent qu'ils sont dans une entreprise où il fait bon travailler. Le taux de réponses positives a quant à lui explosé avec un score de 78%, soit en hausse de 7 points par rapport à l'année dernière.

Depuis plusieurs années le Groupe LDLC porte une attention particulière au bien-être au travail de ses salariés. Le Groupe est notamment l'une des entreprises pionnières dans la mise en place de la semaine de 4 jours depuis janvier 2021, pour plus de 800 collaborateurs. Outre cette mesure phare, le Groupe LDLC dispose d'un siège social entièrement pensé pour favoriser le travail collaboratif, mélangeant habilement les espaces de co-working et les espaces de loisirs. Les salariés peuvent en outre bénéficier de l'accompagnement de coachs internes et de facilitateurs.