LDLC obtient la certification 'Great place to work'

(Boursier.com) — Le Groupe LDLC entre dans la communauté des entreprises certifiées Great Place To Work. Valable pour une durée de 1 an, cette certification constitue le plus haut niveau de reconnaissance de la qualité de l'environnement de travail d'une entreprise. Cette certification intervient après une enquête, le Trust Index, réalisée auprès des salariés pendant 15 jours. 82% des salariés interrogés affirment qu'ils sont dans une entreprise où il fait bon travailler. Plus globalement, le taux de réponses positives au questionnaire est de 71%. Ces deux statistiques sont supérieures aux moyennes habituellement enregistrées par des entreprises de taille similaire.

Le Groupe LDLC se distingue depuis plusieurs années dans la recherche du bien-être de ses salariés, avec une mesure phare adoptée depuis le mois de janvier 2021 : la semaine de 4 jours. Les salariés du Groupe profitent également d'un environnement de travail facilitant le travail collaboratif, de l'intervention de coachs internes ou encore de facilitateurs.

La certification Great Place To Work vient récompenser nos efforts en matière de qualité de vie au travail. J'ai à coeur de continuer à oeuvrer au bien-être des salariés. Je crois profondément à un nouveau modèle d'entreprise basée sur plus de confiance, d'autonomie et de responsabilité de chacun, déclare Laurent de la Clergerie, Président-Fondateur du Groupe LDLC.