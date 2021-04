LDLC : nouvelle accélération

(Boursier.com) — LDLC grimpe de 4,2% à 57,50 euros ce vendredi, alors que le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2020-2021 s'est établi à 724,1 ME, en hausse de 46,8%. Cette évolution record traduit la forte croissance des activités BtoC online depuis le début de l'exercice, la contribution de Top Achat acquis en avril 2020, les bonnes performances enregistrées par les boutiques LDLC et les activités BtoB depuis la fin de la première période de confinement. Parmi les avis d'analystes, Midcap Partners reste toujours à l'achat sur le dossier...

Sur l'exercice, les activités BtoC progressent de +62,6% et de +30% à périmètre constant. Les revenus du réseau de boutiques LDLC sont en hausse de +25,8%, pour atteindre 86,3 ME.

Avec la forte reprise des activités BtoB depuis le 2ème trimestre 2020-2021, le chiffre d'affaires 2020-2021 s'établit à 185,9 ME, en progression de +14,6% par rapport à l'exercice précédent.

LDLC estime pouvoir générer un excédent brut d'exploitation d'environ 69 ME et atteindre un endettement net négatif de plus de 30 ME pour 2020-2021.

Dans ce contexte de nette progression de son activité et de sa rentabilité, LDLC est confiant dans la bonne dynamique de son activité et sa capacité à consolider ses fondamentaux pour l'exercice 2021-2022.