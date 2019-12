LDLC : nette amélioration de la profitabilité

(Boursier.com) — Au 1er semestre de l'exercice 2019-2020, le chiffre d'affaires consolidé de LDLC s'établit à 222 Me, en repli de -5,4% par rapport au 1er semestre 2018-2019.

Pour rappel, deux décisions stratégiques impactent le chiffre d'affaires avec l'arrêt des activités de Maginéa et le repositionnement stratégique de l'offre Materiel.net.

Après une perte opérationnelle au 1 er semestre 2018-2019, liée au développement de nombreux projets, LDLC enregistre une nette amélioration de sa rentabilité opérationnelle, tirant parti de la progression de la marge brute, de la matérialisation des économies liées aux synergies et de l'abaissement des charges.

Le Résultat d'exploitation est de 0,8 ME contre -5,6 ME.

LDLC a généré sur le semestre écoulé un résultat exceptionnel de 12,1 ME, principalement lié aux cessions immobilières de l'entrepôt de Nantes et du siège social à Limonest.

Le résultat net du 1er semestre 2019-2020 atteint ainsi 7,7 ME, contre une perte de -4,2 ME sur la même période de l'exercice précédent.

Les capitaux propres s'établissent à 62 ME pour un endettement financier net ramené à 17,1 ME vs. 60,3 MEUR au 31 mars 2019.

Pour l'exercice 2019-2020, LDLC se dit confiant dans sa capacité à réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 500 ME et un excèdent brut d'exploitation de 14 ME vs. 1,8 ME en 2018-2019 en normes françaises.