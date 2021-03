LDLC : mécène de la culture à Lyon

LDLC : mécène de la culture à Lyon









Crédit photo © Barnes

(Boursier.com) — Le Groupe LDLC s'engage auprès du monde de la culture... Le Groupe a décidé d'apporter un soutien financier à 4 acteurs phares de la culture lyonnaise. Le Théâtre des Célestins, L'Opéra de Lyon, le festival des Nuits de Fourvière et l'Auditorium - Orchestre national de Lyon ont chacun reçu de la part du Groupe, la somme de 50.000 euros. Ce mécénat est une dotation de soutien global et est conclu pour une durée de 1 an.