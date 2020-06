LDLC : les résultats s'améliorent sensiblement

(Boursier.com) — LDLC a réalisé sur l'exercice 2019-2020 un chiffre d'affaires annuel en baisse de 2,8% de 493,4 ME, contre 507,5 ME pour l'exercice précédent. Le dynamisme des activités observé sur le 2nd semestre a été en partie pénalisé par le début des effets contrastés de la crise sanitaire actuelle sur les différentes activités du groupe au 4ème trimestre 2019-2020.

L'excédent brut d'exploitation s'établit à 15,7 ME sur 2019-2020, en progression de +13,9 ME. La marge d'EBE est ainsi passée de 0,4% en 2018-2019 à 3,2% en 2019-2020, dont 4,1% au seul 2nd semestre.

Cette nette amélioration de la rentabilité opérationnelle s'explique par la progression de la marge brute mais également par la matérialisation des économies liées aux synergies et de l'abaissement des charges initiés par le groupe sur l'exercice précédent.

LDLC a généré sur 2019-2020 un résultat exceptionnel de 10,5 ME, principalement lié aux cessions immobilières de l'entrepôt de Nantes et du siège social à Limonest. Ce résultat exceptionnel intègre également les charges liées à l'arrêt des activités en Espagne à -2,3 ME.

Le résultat net de l'exercice 2019-2020 atteint 8,3 ME, en progression de +13,1 ME par rapport à l'exercice précédent.

Les capitaux propres s'établissent à 62,4 ME pour un endettement financier net ramené à 8,6 ME vs. 60,3 MEUR au 31 mars 2019.

Fort de ces évolutions structurelles, le Groupe LDLC est confiant dans sa capacité à poursuivre et accélérer sa trajectoire de croissance rentable sur l'exercice 2020-2021, et se fixe pour objectifs de réaliser plus de 600 ME de chiffre d'affaires, soit une croissance de plus de 20%, et 33 ME d'excédent brut d'exploitation.

Sur la base de ces objectifs, le groupe estime être en mesure d'atteindre un endettement financier net négatif à l'issue de l'exercice 2020-2021.