LDLC lance sa première campagne TV

(Boursier.com) — LDLC , expert de la vente de matériel informatique et high-tech prend un tournant dans sa communication en inaugurant sa première campagne TV nationale, à travers une publicité humoristique en 3 volets. Cette première prise de parole s'inscrit comme une étape-clé dans le développement de l'enseigne et vient confirmer son ambition stratégique visant à consolider sa place de référent sur son marché. Au total plus de 720 spots seront diffusés jusqu'au 26 juin prochain, permettant de mettre en avant le site internet LDLC.com et les 65 magasins répartis sur tout le territoire ! Pour cette première campagne publicitaire, LDLC se fait accompagner par l'agence BIG Success.