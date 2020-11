LDLC : lance Nemeio, son clavier universel à touches personnalisables

(Boursier.com) — Après un passage remarqué aux CES 2019 et 2020, Nemeio, le clavier universel offrant des options de personnalisation infinies, lance le lundi 9 novembre son Kickstarter. Créé par la cellule R&D du Groupe LDLC, Nemeio s'adapte à tous les alphabets, caractères et symboles, et permet de définir des comportements spécifiques en fonction des besoins. Doté de 81 touches, le clavier Nemeio est entièrement personnalisable grâce à son large écran e-paper intégré et connecté à une application dédiée.

A partir du 9 novembre, le clavier Nemeio profitera d'une campagne participative sur le site Kickstarter. Pendant 35 jours, tous les internautes souhaitant s'équiper de cette technologie novatrice pourront pré-commander Nemeio à tarif préférentiel.