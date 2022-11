LDLC lance le troisième et dernier temps de sa campagne TV nationale

(Boursier.com) — LDLC , expert de la vente de matériel informatique et high-tech lance le troisième et dernier temps de sa campagne TV nationale 2022.

Après deux premières vagues réussies en juin et août dernier, LDLC dévoile le troisième épisode de sa saga publicitaire, imaginée par BIG SUCCESS. À partir du 21 novembre,

1.700 spots seront diffusés, clôturant la toute première campagne TV de LDLC. Pour rappel, cette dernière a pour objectif d'affirmer l'ambition stratégique de LDLC visant à consolider sa place de référent sur son marché.

La saga publicitaire permet de mettre en avant le site internet LDLC.com et les 76 magasins répartis sur tout le territoire...