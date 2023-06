LDLC : La direction a un objectif d'un CA "en croissance modérée" en 2023-2024 à périmètre constant

(Boursier.com) — Le CA annuel de LDLC ressort à 567,4 ME et le taux de marge brute à 20,8%, proche du niveau normatif du groupe. L'EBE est de 14,3 ME et le résultat net de 1,2 ME, en lien avec le recul de l'activité du groupe. La trésorerie nette est à l'équilibre en tenant compte de l'acquisition du groupe A.C.T.I. MAC finalisée au 1er avril.

La direction a un objectif d'un CA "en croissance modérée" en 2023-2024 à périmètre constant.

Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC, a commenté : "Le Groupe LDLC enregistre un chiffre d'affaires annuel 2022-2023 de 567,4 ME, une marge brute à 20,8%, dont 21,4% sur le seul 2nd semestre, proche du taux normatif et un excédent brut d'exploitation de 14,3 ME. Une profitabilité en recul liée au contexte difficile de l'exercice, mais des résultats solides qui démontrent une nouvelle fois la résilience du Groupe et de son modèle économique.

Dans ce contexte, nous avons démontré notre capacité à rester agiles, flexibles et tournés vers l'avenir. Nous avons ainsi poursuivi nos investissements pour capter de nouvelles parts de marché en renforçant la notoriété de la marque LDLC, en élargissant le réseau de boutiques, et en développant l'offre 'BtoB' et nos capacités logistiques autour de nos deux entrepôts principaux. Nous avons aussi réalisé des arbitrages stratégiques comme la fermeture de l'entrepôt de Gennevilliers et l'annonce de l'arrêt des activités opérationnelles de LDLC Event prévu d'ici fin juillet 2023. Nous allons poursuivre la montée en puissance et l'optimisation de nos leviers de développement avec une entière confiance en notre capacité à renouer avec une légère croissance en 2023-2024 à périmètre constant et un rythme plus dynamique avec l'apport du Groupe A.C.T.I. MAC depuis le 1er avril 2023."