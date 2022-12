LDLC : L'excédent brut d'exploitation est positif à hauteur de 2,3 ME au S1

(Boursier.com) — LDLC publie un chiffre d'affaires de 253,9 ME au S1. La rentabilité est impactée à court terme par le contexte conjoncturel de marché avec un taux de marge brute de 20,1%. L'excédent brut d'exploitation est positif à hauteur de 2,3 ME.

Le groupe annonce par ailleurs un acompte sur dividende de 0,40 euro au titre de l'exercice 2022-2023.

La direction réitère sa confiance dans la capacité du groupe à retrouver ses niveaux de performance économiques normatifs à moyen terme.

Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC, a commenté : "Comme évoqué précédemment, le 1er semestre 2022 2023 a été impacté par le retournement conjoncturel de nos marchés (moindre demande de produits high-tech due à un taux d'équipement à neuf élevé, hausse de l'énergie, forte appréciation du dollar, etc.). Notre marge brute s'élève à 51 ME du fait de ce contexte, soit un taux de marge de 20,1% en deçà mais proche de notre taux normatif à 21,5%.

Ce contexte passager ne remet pas en cause les dynamiques solides de moyen terme de nos marchés, portés par l'innovation et l'évolution des usages vers toujours plus de numérique. Afin d'être prêts dès la reprise de la demande et accompagner notre croissance future, nous avons lancé plusieurs projets structurants comme le renforcement de nos capacités opérationnelles avec le nouveau site logistique de St Quentin-Fallavier, la poursuite à un rythme soutenu de l'élargissement de notre réseau de boutiques et le renforcement de notre notoriété notamment par des campagnes de spots publicitaires. Concernant les opportunités de croissances externes, nous avons entamé des discussions exclusives pour l'acquisition du Groupe A.C.T.I. MAC.

Forts de nos fondamentaux solides et de notre situation financière saine, c'est en toute confiance que nous abordons la 2nde partie de l'exercice 2022-2023 et les exercices futurs. Notre activité devrait d'ailleurs, dès le 2nd semestre, bénéficier des innovations de nos marchés notamment en matière de cartes graphiques et processeurs."