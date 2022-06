LDLC : gros coupon en vue

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de LDLC sur l'exercice 2021-2022 s'établit à 684,9 Me, en recul de 5,4% par rapport à la performance record de l'an passé.

Après un 1er semestre en croissance, le groupe a dû faire face à un contexte de marché perturbé par les difficultés d'approvisionnements de cartes graphiques sur des périodes clés combinées à un retour à une situation normale de consommation sur les activités BtoC.

L'excédent brut d'exploitation s'établit à 58,4 ME contre 70 ME en 2020-2021. La marge d'EBE est de 8,5%...

LDLC réalise sur l'exercice un résultat net de 36,1 ME contre 42,2 ME sur l'exercice précédent.

Les capitaux propres s'établissent à 116,7 ME au 31 mars 2022 contre 101,6 ME au 31 mars 2021 pour une trésorerie nette de l'endettement financier de 22,8 ME à l'issue de l'exercice.

En ligne avec la politique de rémunération des actionnaires renouvelée l'an dernier, LDLC proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 30 septembre 2022, un dividende de 2 Euros par action au titre de l'exercice 2021-2022.

Sous réserves du vote favorable de l'Assemblée Générale et de la décision du Directoire, le solde du dividende serait détaché le 5 octobre 2022 et mis en paiement le 7 octobre 2022.

Souhaitant valoriser la relation de long terme avec ses actionnaires, le Groupe soumettra à la prochaine Assemblée Générale une résolution pour la mise en place d'un dividende majoré de 10% pour les actionnaires au nominatif après deux ans de détention continue. Cette majoration entrerait en vigueur pour la première fois au titre de l'exercice devant se clore au 31 mars 2024, dans les conditions légales et règlementaires.

Sur décision du Directoire, le Groupe a procédé ce jour à l'annulation de 150 330 actions LDLC, précédemment acquises à cette fin dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale du 24 septembre 2021.

À court terme, LDLC anticipe un exercice en deux phases, avec un premier semestre marquant le retour à un rythme de consommation normalisé de produits high-tech, sur lequel le groupe s'attend à un atterrissage impacté à minima dans la continuité des trimestres précédents.

Le groupe devrait retrouver le chemin de la croissance à partir du mois d'octobre qui sera aussi porté par les renouvellements de générations de produits tels que les cartes graphiques et l'amélioration lente mais progressive des approvisionnements.