LDLC franchit le cap des 80 magasins sur le territoire français

(Boursier.com) — LDLC , l'expert de la vente de matériel informatique et high-tech, ouvre 4 nouvelles boutiques sur le mois de décembre, permettant de franchir le cap des 80 magasins sur le territoire français.

- Ouverture de LDLC Melun Cesson le 7 décembre : situé au sein de l'espace Wood Shop à Cesson, le magasin est ouvert 7 jours sur 7, sous la houlette d'Abdel Mimouni, responsable de ce nouveau point de vente ;

- Ouverture de LDLC Saint-Nazaire Trignac le 9 décembre : c'est rue des Aigrettes à Trignac que le magasin lève le rideau et se prépare à accueillir ses nouveaux clients en recherche de matériel informatique ;

- Ouverture de LDLC Niort le 13 décembre : le nouveau point de vente LDLC est à retrouver au 13B Rue Martin Luther King avec à sa tête un duo de franchisés Dominique Merieau et Enoal Huby ;

- Ouverture LDLC Claye-Souilly le 14 décembre : au coeur du Shopping Promenade Claye-Souilly, rue Robert Schumann, le responsable de magasin Abdel Mimouni (également en charge de la boutique de Melun Cesson) attend avec impatience ses nouveaux visiteurs et ce, 7 jours sur 7.