LDLC : fort rebond des activités BtoB au 1er trimestre

Crédit photo © LDLC

(Boursier.com) — Le groupe LDLC a enregistré un chiffre d'affaires de 163,7 ME (+9,8% en publié, +8,2% à périmètre constant) au premier trimestre 2021-2022. L'activité BtoC réalise un chiffre d'affaires de 115,2 ME, stable par rapport à la même période l'an passé (-2,5% à périmètre constant). Les activités BtoC en ligne montrent une très bonne résilience (niveau très élevé d'activité au 1er trimestre 2020-2021 correspondant à la première période de confinement en France) et bénéficient de la contribution de Top Achat acquis le 10 avril 2020 (10 jours non consolidés l'an dernier).

Le chiffre d'affaires des boutiques LDLC, dont la majeure partie étaient fermées pendant la période de confinement en 2020, est en croissance de 48% pour atteindre 20,4 MEUR. Les activités BtoB enregistrent un chiffre d'affaires de 45,7 ME sur le 1er trimestre 2021-2022, contre 30,5 ME sur la même période de l'exercice précédent. Au-delà de d'un effet de base favorable, cette activité profite pleinement du besoin d'équipement croissant des entreprises, pour faire face à l'essor du numérique et aux nouveaux usages qu'il induit

Le groupe LDLC observe toujours actuellement des tendances favorables et pérennes sur ses marchés, que ce soit la demande forte d'équipements, tant de la part des particuliers que des entreprises, pour répondre aux nouveaux usages numériques ou d'innovation produits. Le groupe estime être en mesure de délivrer des résultats annuels à nouveau en progression avec un objectif de chiffre d'affaires entre 750 et 800 ME, et un excédent brut d'exploitation supérieur à 70 ME.

Dans le cadre du financement de sa croissance externe (Domisys & Olys) et de son activité, LDLC avait mis en place le 31 mars 2016 un contrat de crédit avec un pool bancaire. Le groupe a procédé au remboursement total volontaire par anticipation de ce prêt au 30 juin 2021, pour un montant total de 6,4 ME (capital et intérêts), sans pénalités de remboursement ou autres coûts supplémentaires liés au remboursement anticipé volontaire. Ce remboursement total anticipé permet au groupe de retrouver une pleine agilité financière et opérationnelle avec la suppression des " covenants " (ratios, limites d'investissements...) qui étaient associés à ce contrat de crédit.