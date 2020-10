LDLC : flambe après le relèvement de ses objectifs annuels

(Boursier.com) — LDLC se distingue en cette fin de semaine avec un titre qui décolle de 13,6% à 35,9 euros à l'ouverture du marché parisien. Le groupe a fait état de revenus semestriels de 314,3 ME, en croissance de 41,6% (+21% à périmètre constant). Le management est confiant dans sa capacité à tirer parti de cette demande soutenue et durable, et ainsi poursuivre sa trajectoire sur l'ensemble de l'exercice 2020-2021.La société devrait notamment délivrer un excédent brut d'exploitation, pour le seul 1er semestre 2020-2021, aux environs de 25 ME, soit près de 8% du chiffre d'affaires.

Dans ce contexte de progression durable de son activité et de sa rentabilité, LDLC vise dorénavant pour l'exercice en cours un chiffre d'affaires à plus de 660 ME et un excédent brut d'exploitation supérieur à 50 ME.

Midcap Partners parle tout simplement d'une performance impressionnante. Le broker affirme que LDLC a su montrer la résilience et la force de son business model lors de la crise sanitaire. Son profil de distributeur spécialisé omnicanal lui a permis de tirer profit de la très forte demande de produits high-tech. Le courtier pense que la hausse de la demande sera durable sur le moyen-long terme et qu'elle sera portée par la hausse du taux d'équipement et l'innovation produit. A l''achat' sur le titre, il porte son objectif de 38 à 50 euros.