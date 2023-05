LDLC et OL Groupe mettent un terme à leur partenariat LDLC OL

(Boursier.com) — Le Groupe LDLC, par l'intermédiaire de sa filiale LDLC Event, a été l'un des soutiens précurseurs de l'esport en France contribuant à la professionnalisation et à la reconnaissance de la discipline. En 2010, il crée la Team LDLC qui s'associe en 2020 à l'Olympique Lyonnais pour devenir LDLC OL. En près de 15 ans, LDLC OL a été primée sur plus de 180 podiums nationaux et internationaux et a formé plus d'une trentaine de joueurs professionnels actuellement en activité.

Si les équipes bénéficient d'une large notoriété et reconnaissance auprès des gamers passionnés, elles n'ont pas - malgré les efforts déployés - réussi à trouver une place suffisante auprès du grand public. Ainsi, le Groupe LDLC et l'OL Groupe ont décidé par anticipation, de mettre un terme à leur partenariat LDLC OL à compter de fin juillet 2023. La fin de ce partenariat marquera également pour LDLC Event son retrait de la scène du esport et de ses activités opérationnelles sur ce secteur.

Le Groupe LDLC tient à remercier toutes les équipes de LDLC Event et LDLC OL pour leur engagement ainsi que leur professionnalisme et leur souhaite tout le succès pour la suite de leurs projets dans le monde de l'esport.