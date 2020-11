LDLC est élu Service Client de l'Année 2021

Crédit photo © LDLC

(Boursier.com) — LDLC est élu Service Client de l'Année 2021. Cette distinction lui est délivré pour la 7e fois consécutie. En efet, depuis 2014, LDLC règne en maître dans la catégorie "Distribution de produits techniques" et se distingue cette année avec l'excellente note de 19,37/20, un record toutes catégories depuis la création de l'Election.

Dans ce contexte particulier de crise sanitaire, le distributeur informatique n'a pas relâché ses efforts pour satisfaire ses clients. Par téléphone, par mail, en live chat ou sur les réseaux sociaux, les 550.000 demandes annuelles sont traitées avec attention par les 60 conseillers LDLC.